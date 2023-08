Debatte um Warnhinweis vor „Heinz Becker“-Folge Saar-CDU kritisiert SR scharf: „Die Menschen werden für dumm erklärt“

Der Generalsekretär der CDU Saar Frank Wagner hält wenig von den Warnhinweisen: „Hat der SR wirklich so wenig Vertrauen in die Kompetenz seiner Zuschauer, alte Heinz Becker Folgen einzuordnen?“, fragt Wagner. Der Zeitgeist sei heute ein anderer als damals. Aber deswegen müsse man die Leute nicht in Watte packen und Warnhinweise vor Passagen schalten, die aus heutiger Sicht als unangemessen oder diskriminierend wahrgenommen werden könnten.