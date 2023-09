„Die finanziellen Rahmenbedingungen sind sehr angespannt“ Kritische Fragen und Volkfestcharakter – So war der Tag der offenen Tür beim SR

Im geschichsträchtigen „Studio Eins“ des SR, das von Gilbert Becaud bis Udo Jürgens schon viele Prominente erlebt hat, gab am Sonntag Aktueller Bericht-Moderator Joachim Weyand „Feuer frei“ für Fragen an SR-Intendant Martin Grasmück, doch regten sich dafür nur wenige Hände von den vielen anwesenden Besuchern, die ans Mikrofon wollten. Grasmück selbst überbrückte die Zeit bis zur ersten Hörerfrage mit der Anekdote, dass er vor 30 Jahren, bei seinem ersten Tag im SR, Weyand Kaffee gekocht und ihn dabei leicht an der Hand verbrüht habe. Dann hob der SR-Intendant vor allem die Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft zur Informations- und Wahrheitsfindung hervor, „in einer Zeit, in der heute jeder über Handy auch Sender sein und gezielte Meinung und Fake News verbreiten kann“. Diese Gefahr für die Demokratie abzuwehren, sei eine wichtige Aufgabe.