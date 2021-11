Spur im Fall Pascal : Beschuldigter Bruder des Opfers von Nalbach ist tot

Exklusiv Nalbach Nach dem Tötungsdelikt an einem Mann in Nalbach ergab sich eine mögliche Spur zum Fall Pascal. Der 60-Jährige hatte offenbar seinen Bruder mit dem verschwundenen Jungen aus Burbach in Verbindung gebracht. Jetzt kommt heraus: Der verdächtigte Bruder ist ebenfalls tot.