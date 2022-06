Staatlicher Tankrabatt schon zu spüren? : Ab heute: Spritpreise im Saarland teilweise sogar günstiger als in Luxemburg

Tankrabatt schon an der Zapfsäule zu spüren? Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Saarbrücken Die Bundesregierung hat die Steuern auf Diesel und Benzin befristet gesenkt. Das soll sich auf die Preise an den Zapfsäulen auswirken. Die SZ schaut in den größten Städten im Saarland nach. Teilweise liegen die Preise jetzt sogar unter den extrem günstigen in Luxemburg.

30 Cent weniger für Benzin, 16 Cent beim Liter Diesel sparen: Das ist der Plan der Bundesregierung. Sie will Autofahrer wegen der enorm gestiegenen Ölpreise entlasten, die auch die Preise an den Tankstellen teils sprunghaft klettern ließen. Der Tankrabatt gilt seit dem heutigen Mittwoch, 1. Juni, für drei Monate.

Noch sprechen viele Betreiber davon, erst ihre Tanks leeren zu müssen, bevor die günstigeren Preise auf den Anzeigetafeln auftauchen. Denn die vorhandenen Bestände seien noch höher besteuert. Andere Tankstellenwarte schraubten bereits den Preis nach unten. Wie sieht es im Saarland am ersten Gültigkeitstag aus? Wie bei den Nachbarn in Luxemburg und Frankreich? Hier ein Überblick (Durchschnittswerte, soweit nicht anders angegeben um 17.30 Uhr).

Aktuelle Preise in Luxemburg

Super 95: 1,916 Euro/Liter

Super 98: 2,151 Euro/Liter

Diesel: 1,796 Euro/Liter

Luxemburg legt die Preise staatlich fest. Sie gelten seit Dienstag, 31. Mai. Alle Angaben im Überblick gibt es hier.

Aktuelle Preise in Frankreich (Département Moselle/57)

Super E10: 1,789 bis 2,059 Euro/Liter

Super 98: 1,946 bis 2,148 Euro/Liter

Diesel: 1,839 bis 2,026 Euro/Liter

Schon am 1. April senkte der französische Staat die Steuer auf Sprit um 18 Cent. Der Preisnachlass gilt für Diesel und Benzin gleichermaßen. Bis mindestens 31. Juli will die Regierung daran festhalten. Ein Preisüberblick nach Départements und Städten ist hier zu finden.

Tanken im Saarland – einige Städte zur Auswahl

Saarbrücken

Super E10: 1,798 Euro/Liter

Super: 1,855 Euro/Liter

Diesel: 1,892 Euro/Liter

Saarlouis

Super E10: 1,826 Euro/Liter

Super: 1,883 Euro/Liter

Diesel: 1,901 Euro/Liter

Homburg

Super E10: 1,826 Euro/Liter

Super: 1,884 Euro/Liter

Diesel: 1,901 Euro/Liter

Neunkirchen

Super E10: 1,828 Euro/Liter

Super: 1,883 Euro/Liter

Diesel: 1,906 Euro/Liter

St. Wendel

Super E10: 1,828 Euro/Liter

Super: 1,886 Euro/Liter

Diesel: 1,906 Euro/Liter

Merzig

Super E10: 1,828 Euro/Liter

Super: 1,885 Euro/Liter

Diesel: 1,906 Euro/Liter