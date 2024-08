„Weder nachvollziehbar noch akzeptabel“ Sprit an dieser Tankstelle im Saarland 51 Cent teurer als an der nächsten

Besonders deutlich fiel die Preisdifferenz auch an der Raststätte Medenbach West an der Autobahn A3 in Hessen auf. Super E10 war hier im Erhebungszeitraum ebenfalls mehr als 51 Cent teurer als an der nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn. „Die enormen Unterschiede im Kraftstoffpreis sind weder nachvollziehbar noch akzeptabel. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich bewusst sein, dass sie an der Autobahn deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die preisgünstigere Alternative ist meist nur eine Abfahrt entfernt“, so Oliver Reidegeld, Pressesprecher des ADAC Hessen-Thüringen. „Kurze Abfahrten von der Autobahn lohnen sich praktisch immer für den Autofahrer. Kleinere Verlängerungen der Reisezeit sollten dabei in Kauf genommen werden, da Reisende bares Geld einsparen können.“