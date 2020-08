Sprachphänomen „das Anna“ : Vom niedrigen Status zur Vertrautheit

Die Mainzer Sprachwissenschaftlerin Simone Bursley erklärt, warum die Nutzung von „das“ oder „es“ in Bezug auf Frauen im Dialekt eine Geste der Vertrautheit ist. Foto: dpa/Simone Busley

Mainz Für manchen Nicht-Saarländer ist es manchmal befremdlich, dass Frauen als „es“ betitelt werden. Warum das ein Zeichen von Vertrautheit ist, erklärt die Sprachwissenschaftlerin Simone Busley.

Freundin, Tochter oder vielleicht Ehefrau: In mehreren Dialekten wird Frauen beim Vornamen der Artikel „das“ oder das Pronomen „es“ verpasst. In früheren Zeiten sei es ein Ausdruck für einen niedrigen Sozialstatus gewesen, sagt die Mainzer Sprachwissenschaftlerin Simone Busley. Heutzutage sei es eher ein Zeichen von Vertrautheit.

Was früher ein Zeichen für eine niedrige Stellung in der Gesellschaft war, drückt heute laut der Sprachwissenschaftlerin Vertrautheit aus. „Es gibt Regionen da verwendet man eigentlich immer das Neutrum im Dialekt, wenn man die Frau mit dem Rufnamen anspricht.“ Das sei beispielsweise im Saarland oder im Norden von Rheinland-Pfalz der Fall. „Wenn man "das Simone" ist, dann ist das nett und der Sprecher integriert die Person in die Gemeinschaft.“