Kinderuni Saar Auch Sprachen haben Verwandtschaft und Familie: Professor Roland Marti zeigt das an der Kinderuni Saar

Roland Marti beginnt seinen Vortrag mit einer kleinen Rede – in einer Sprache, die außer ihm nur ein paar Tausend Menschen in der Niederlausitz sprechen. „Hat mich jemand verstanden?“, fragt er scherzhaft sein junges Publikum. „Das ist Polnisch!“, versucht es jemand. „Nein, das ist Niedersorbisch“, stellt der Professor für slavische Philologie, Altphilologie und Sorabistik an der Saar-Uni fest. Marti forscht seit Jahrzehnten zu so genannten Minderheiten-Sprachen – und spricht selbst fast ein Dutzend Sprachen aus verschiedenen Sprachfamilien. Um diese sprachverwandtschaftlichen Beziehungen ging es in seiner nicht ganz so kinderleichten Vorlesung.