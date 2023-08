„Was soll dieser Unfug?“ Sportliche Betätigung kann die Herzleistung steigern – doch die Abrechnung lässt den Blutdruck steigen

Dazu sagt Schreier: „Eine Rechnung und eine vom Patienten unterschriebene Bestätigung, an welchen Übungsstunden er teilgenommen hat, fordern die anderen Krankenkassen auch. So weit, so gut. Doch die TK verlangt auch noch eine Kopie des Begleitschreibens, das sie selbst verschickt hat und das für den Leistungserbringer gedacht ist. Und damit nicht genug. Auch die Verordnung im Original oder eine Kopie der Verordnung mit dem Aufdruck ,Digitalisiert von der TK‘ muss eingereicht werden. Also ein Dokument, das der TK ebenfalls schon vorliegt. Ich frage mich: Was soll dieser Unfug.“