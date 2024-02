Events im Saarland Spitzensport an der Saar im Olympia-Jahr: Hier können Saarländer hochkarätige Wettkämpfe live erleben

Wenn Minister Reinhold Jost (SPD) und Regierungssprecher Julian Lange in Sportkleidung vor der Presse treten, ahnt man schon, es geht heute um Wettkämpfe, um Trainingsstätten und um Athletenförderung. Während in Paris die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele im Sommer auf Hochtouren laufen, investiert auch die Landesregierung in den Sportstandort Saarland. „Mit rund einer Million Euro an Fördergeldern unterstützen wir in diesem Jahr Großveranstaltungen im Sport“, kündigt Innenminister Jost an. Auch für 2025 sei eine Förderung in gleicher Höhe geplant. Das sei eine große Steigerung, im Vergleich seien 2023 dafür knapp 700 000 Euro ausgegeben worden.