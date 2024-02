„Enorm dankbar für Kleinigkeiten“ Akupressur, Fastnachtsumzüge, praktische Hilfen — Uniklinik Saarland bietet spezielle Beratung bei Krebs

Update | Homburg · Am Universitätsklinikum in Homburg unterstützen sechs freigestellte onkologische Pflegekräfte mehr als 4000 Patienten im Jahr. Was sie leisten.

05.02.2024 , 05:02 Uhr

Vier der freigestellten onkologischen Pflegekräfte des Universitätsklinikums des Saarlandes und ihre Koordinatorin stellten sich im vergangenen Juni bei der Langen Nacht der Wissenschaften auf dem Klinik-Campus vor. Von links: Bettina Knapp (Bereichsleiterin), Bianca Wagner (Darm- und Lungenkrebszentrum), Anja Becker (Zentrum für Hämatologische Neoplasien), Aline Desgranges (Zentren für Brustkrebs, Gynäkologie und Sarkome) sowie Christian Fröhlich (Neurologisches sowie Kopf-Hals-Tumorzentrum). Foto: UKS/Natalie Annweiler/UKS

Von Martin Lindemann

Krebspatienten haben einen hohen Bedarf an Beratung: Wie verläuft die Behandlung, wie lassen sich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Schmerzen bekämpfen, wie geht es weiter in Familie, Partnerschaft und Beruf, wer hilft bei finanziellen Problemen? Das Universitätsklinikum in Homburg kennt solche Ängste und Sorgen seiner Patienten. Daher wurden vor zwei Jahren sechs der onkologischen Pflegefachkräfte von ihrem regulären Dienst auf den Stationen freigestellt, um Krebspatienten vor allem zu beraten und zusätzlich während der Therapie zu unterstützen.