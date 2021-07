Castingshows : Liebesaus bei den Ex-„DSDS“-Teilnehmern Marvin und Katharina?

Ein Bild aus wohl glücklicheren Tagen: Die beiden EX-„DSDS“-Kandidaten Marvin Ventura und Katharina Eisenblut mit ihrem Hund Tyson. Angeblich hat sich das einstige Castingshow-Traumpaar getrennt. Foto: Marko Völke

Homburg Hat sich das frühere „DSDS“-Traumpaar, der Homburger Marvin Ventura und Katharina Eisenbluth, getrennt? In vielen Medien und sozialen Netzwerken wird darüber eifrig spekuliert. Doch was sagen die beiden dazu?

In seiner Heimatstadt Homburg sorgte Marvin Ventura am Donnerstag bei den Schülern der Grundschule Luitpold mit seinem Besuch für eine Überraschung. Und auch bundesweit haben der Ex-„DSDS“-Kandidat und die ehemalige Mitbewerberin Katharina Eisenblut viele ihrer Fans in den vergangenen Tagen überrascht: Das ehemalige „DSDS“-Traumpaar soll sich angeblich getrennt haben, wird in vielen Medien und sozialen Netzwerken fleißig spekuliert.

Auf ihr vermeintliches Liebes-Aus von der Saarbrücker Zeitung angesprochen, erklärt Marvin, dass er sich dazu nicht äußern wolle. Und auch Katharina stellt klar: „Ich halte mein Privatleben privat.“ Während der vergangenen Staffel der RTL-Castingshow haben die beiden dagegen die SZ noch zu einem exklusiven Besuch bei sich daheim in Homburg eingeladen und dabei viel Persönliches verraten. Nachdem sich beide bei den TV-Aufnahmen kennen und lieben gelernt hatten, zog die Bayerin im Dezember 2020 zu Marvin und wurde schnell zur Wahl-Saarländerin. Auch ihr „Baby“ brachte sie mit: ihren Hund Tyson.

Marvin Ventura besuchte am Donnerstag in seiner Heimatstadt Homburg die Grundschule Luitpold und gab eifrig Autogramme. Zur möglichen Trennung von Katharina Eisenbluth wollte sich der Ex-“DSDS“-Teilnehmer nicht äußern. Foto: Marko Völke

Fest steht: Die beiden haben in den Sozialen Netzwerken ihre gemeinsamen Fotos gelöscht. Zudem postete die 26-Jährige kürzlich auf ihrem Instagram-Account einen Beitrag, in dem zu lesen ist: „In den letzten Wochen ist viel in meinem Leben passiert. Das Ganze muss ich jetzt erst mal verarbeiten, ich hoffe ihr habt dafür Verständnis und respektiert unsere Privatsphäre.“ Von vielen ihrer 153 000 Abonnenten gab es aufmunternde Kommentare. In einem weiteren Beitrag schreibt sie „ Liebt euch selbst!“ und macht Werbung für Sportbekleidung.

Marvin teilte derweil seinen über 50 000 Abonnenten auf Instagram mit: „Ich schaue fröhlich und mit großen Erwartungen in die Zukunft. Was da kommt wird der Hammer.“ Zudem macht der 27-Jährige in den Sozialen Netzwerken Werbung für seinen Auftritt am kommenden Samstag in Zweibrücken. Eigentlich sollten die beiden dort gemeinsam auf der Bühne stehen. Doch nun ist er alleine angekündigt.

Ende Mai teilte Katharina dagegen noch mit: „Marvin und ich arbeiten ganz fleißig an unserem ersten Album und wir freuen uns riesig, es euch bald zeigen zu dürfen“. Und auch der Saarländer verkündete auf seinem Account Anfang Juni: „Ich und Katharina arbeiten die ganze Zeit für euch an neuer, eigener Musik...“.

Nachdem Katharina in der Castingshow den Ruf als „DSDS“-Zicke“ und „Heulsuse“ weg hatte, sorgte sie auch bei ihrer Teilnahme in der TV-Reality-Serie „Die Alm“ wieder für viel Stress. Schließlich entschloss sie sich, freiwillig auszuscheiden. Dafür gab es erneut viel Kritik. Laut Berichten von Boulevardmedien soll sie zurzeit in München bei ihrer Familie sein.