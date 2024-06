Debatte über Antisemitismus SPD-Saar reagiert auf Vorwurf der Hamas-Propaganda gegen Kommunalwahl-Kandidat

Die SPD-Saar hat am Dienstag auf SZ-Anfrage auf die Kritik reagiert, ein SPD-Kommunalwahl-Kandidat betreibe Hamas-Propaganda. Die Jugendorganisation der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Saar, „Junges Forum“, hatte dem SPD-Mitglied und Vertreter der Initiative „Yallah Shalom“ („Schnell, Frieden“), Hamdan Almasri, „kontrafaktische und dämonisierende Aussagen“ zu Israel und „Hamas-Propaganda“ in einem Interview mit unserer Zeitung vorgeworfen. Almasri tritt für die SPD bei der Kommunalwahl in Primstal an.