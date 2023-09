Wegen unterlassener Hilfeleistung „Ein unzumutbares Desaster“ – SPD-Politiker stellt Strafantrag gegen Saarbrücker Winterberg-Klinikum

Claus Hoppstädter ist ein bekannter Mann. Der 68 Jahre alte SPD-Politiker war Mitglied des saarländischen Landtags und krankenhauspolitischer Sprecher seiner Partei. Heute sitzt er im Neunkircher Stadtrat, ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion und des SPD-Ortsvereins Neunkirchen-Unterstadt. Wegen akuter gesundheitlicher Beschwerden hat sein Hausarzt ihn am 9. Juni als Notfall ins Winterberg-Klinikum in Saarbrücken geschickt. „Meine Behandlung in der Notaufnahme des Winterberg-Klinikums war ein unzumutbares Desaster“, sagt Hoppstädter.