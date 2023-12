Bis der Landesverband interveniert „Ich bin leider Gottes nahe am Wasser gebaut“ – SPD-Lob rührt AfD in Friedrichsthal zu Tränen

Die letzte Sitzung eines Gemeinde- oder Stadtrats im laufenden Jahr nutzen die Fraktionen normalerweise für Weihnachtsgrüße und warme Worte an ihre Ratskollegen. Jörn Walter, Fraktionsvorsitzender der SPD Friedrichsthal und Chef der rot-roten Minderheits-Koalition im Rat, teilte in seiner Rede am Mittwoch stattdessen ordentlich gegen Bund- und Landesregierung aus – bedankte sich aber auch ausdrücklich bei der Friedrichsthaler AfD.