Anke Rehlinger : SPD-Chefin will mehr Zuwanderung ins Saarland

Anke Rehlinger ist auch stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlands. Foto: dpa/Harald Tittel

Püttlingen Mit einem Bündel von Maßnahmen will die SPD-Landesvorsitzende und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger den Bevölkerungsrückgang im Saarland stoppen. „Ich will, dass wir wieder über eine Million Saarländerinnen und Saarländer werden“, sagte sie bei einer Klausur von SPD-Landesvorstand und Fraktion am Samstag in Püttlingen.

