Uraufführung in der Sparte 4 Premiere in der Sparte 4: Wo „Barbaren“ bei Rot über die Straße gehen

Saarbrücken · Eine Familie auf der Flucht vor einer Welt voller „Barbaren“. Paula Kläys Stück „Grausame Gestalten“ hatte Premiere in der Sparte 4 des Staatstheaters. Das Kammerspiel um eine Familie im Ausnahmezustand zeigte wieder, warum einem das Theaterlabor in der Eisenbahnstraße so am Herzen liegt.

15.09.2024 , 13:54 Uhr

Gut frisiert im selbst gewählten Verlies: Jonathan Lutz (Kind 2), Gaby Pochert (Mutter), Lucas Janson (Kind 1) und Gregor Trakis (Vater). Foto: SST/Martin Kaufhold