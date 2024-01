Die Namen der Sparkassen-Vorstände Frauen in Führungspositionen Fehlanzeige — bei Saar-Sparkassen geben Männer noch allein den Ton an

Das Saarland ist nach einer aktuellen Erhebung das einzige Bundesland, in dem die Sparkassen ausschließlich von Männern geführt werden. „Aber auch hier ist es sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis Frauen in Sparkassen-Vorstände einziehen“, schreibt die Düsseldorfer Beratungsgesellschaft Barkow Consulting. Bundesweit seien 7,8 Prozent der Sparkassen-Vorstände weiblich, 17,5 Prozent der Institute hätten mindestens eine Frau im Vorstand – Tendenz steigend. Die Zahl der Sparkassen-Vorstände, die Michael (44) oder Thomas (43) heißen, ist demnach höher als die Zahl aller Frauen in den Vorständen (67).