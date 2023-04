Früher als erwartet Es gibt wieder frischen Spargel aus dem Saarland – so teuer ist er

Überpünktlich streckt er seine weißen Köpfe aus dem Boden. Der erste Spargel im Saarland ist geerntet und verkauft. Bereits am 24. März sah Andreas Ehl von Bauer Ehl in Altforweiler die ersten Spargelköpfe aus seinen Dämmen lugen. Vier Tage später, am 28. März, war es dann auch auf den Saarwellinger Feldern des Erdbeerlandes und Spargelhofes Ernst & Funck aus Heusweiler soweit. „Wir waren schon überrascht, als die ersten Spargelstangen Ende März zu sehen waren. Eigentlich hatten wir vor dem zweiten oder dritten April nicht damit gerechnet“, erzählt Hof-Inhaberin und Gartenbauingenieurin Katharina Bernauer.