Lob fürs Saarland : Pflege-Heime werden jetzt genauer bewertet

Neuer Pflege-Tüv ist in Kraft. (Symbolbild).

Berlin/Saarbrücken Am Freitag ist der neue Pflege-Tüv gestartet. Im Saarland wird die genauere Bewertung der Heime gelobt.

Die Suche nach einem guten Pflegeheim in Deutschland soll einfacher werden. Seit dem gestrigen Freitag werden die Heime nach einem neuen System geprüft. Es löst den alten Pflege-Tüv ab, bei dem Fast alle Heime sehr gute Noten bekamen. Nun soll es realistischere Ergebnisse geben. Ernährung, Körperpflege und Wundversorgung werden genauer kontrolliert. Außerdem bewerten die externen Prüfer etwa die Anstrengungen der Heime, ihre Bewohner mobil zu halten und Druckgeschwüre bei bettlägerigen Pflegebedürftigen zu vermeiden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag, es stehe „nicht mehr der richtig gesetzte Haken im Aktenordner im Mittelpunkt. Entscheidend ist, wie es den Pflegebedürftigen tatsächlich geht.“ So könnten sie und ihre Angehörigen besser vergleichen, wie gut Pflegeheime arbeiten.