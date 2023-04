Sozialwahlen im Saarland 539 000 Versicherte wählen ihre Vertreter

Es sind Wahlen und kaum jemand geht hin. Das ist zumindest bei den Sozialwahlen so. Dieser Urnengang führt eher ein Schattendasein. Dennoch: Alle sechs Jahre wählen die Mitglieder der Sozialversicherungen ihre Vertreter in die Verwaltungsräte der gesetzlichen Krankenkassen sowie in die Vertreterversammlung der Renten- und Unfallversicherungen. Sie gehören je zur Hälfte der Versicherten- und der Arbeitgeberseite an. Dieses Jahr ist es wieder so weit. Offizieller Wahltag ist der 31. Mai.