Zwischen-Bilanz der „Winteraktion“ : Volle Wintercafés: Ein warmes Essen und Beratung für Bedürftige

Ein warmes Mittagessen im Awo-Café in der Nassauerstraße in Saarbrücken.Die Awo hatte landesweit 13 Wintercafés mit Beratungsmöglichkeiten eingerichtet. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die „Winteraktion“ als Hilfe für Menschen, die besonders von hohen Energie- und Lebensmittelpreisen betroffen sind, soll es in abgespeckter Form auch im nächsten Winter geben. Vor allem beim Wohngeld ist der Beratungsbedarf hoch. Sozialminister Magnus Jung (SPD) zog eine erste Bilanz.

Noch ist der Winter nicht vorbei. Und auch die Energie- und Lebensmittelpreise sind weiterhin sehr hoch – und werden es wohl auch bleiben. Vor diesem Hintergrund hatte das Sozialministerium im November 2022 die so genannte „Winteraktion“ gestartet, die bis Ende März läuft und kirchliche und freie Träger von Beratungs- und Hilfsangeboten für arme Menschen mit zusätzlichen 1,7 Millionen Euro ausstattet. Damit diese dem erwarteten zusätzlichen Bedarf an Hilfe und Beratung nachkommen können.

1000 Ehrenamtler helfen in 90 Wintercafés

Rund 90 Wintercafés seien von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen und freien Trägern und anderen Initiativen im ganzen Land eingerichtet worden, um Bedürftige nicht nur mit einem günstigen warmen Mittagessen zu versorgen, sondern auch über Hilfen zu informieren. Über 1000 Haupt- und Ehrenamtliche hätten sich im ganzen Land engagiert, zeigte sich Sozialminister Magnus Jung beeindruckt. „Es ist in diesen schwierigen Zeiten eine Bürgerbewegung für Solidarität entstanden“, lobte er.

Dass die Hilfe ankomme, sei den niedrigschwellig angelegten Hilfs- und Beratungsangeboten in den einzelnen Stadtquartieren geschuldet. Man habe 20 Stellen zusätzlich für aufsuchende Beratung und 25 weitere in den Beratungseinrichtungen finanziert. Denn viele Menschen, die durch die Inflation und die Preissteigerungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien, hätten großen Informations- und Beratungsbedarf.