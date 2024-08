Debatte um Klimaschutzkonzept der SPD-Landesregierung Sozial gerechte Klimawende geht nicht mit Schuldenbremse

Der Saarländer und seine SPD-Landesregierung: Sie sind ziemlich ähnlich. Zumindest beim Thema der energetischen Gebäudesanierung. Beide hausen in alten Gebäuden mit schlechter Wärmedämmung und heizen mit fossilen Brennstoffen. Beide müssen schauen, wie sie in den kommenden Jahren mit steigenden Heizkosten und den Auswirkungen des Klimawandels klarkommen. Beide müssten ihre Gebäude und Häuser in den kommenden Jahren energetisch sanieren. Und beide fragen sich nun: „Wie soll ich das bezahlen?“