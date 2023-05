Änderung des Mietrechts gefordert Sorge vor besonderer Belastung von Saar-Mietern durch Heizungsgesetz

Saarbrücken/Berlin · Die Kritik am Heizungsgesetz wächst – auch in der Ampel-Koalition. Der Saar-Mieterbund will verhindern, dass seine Kosten auf die Mieter abgewälzt werden.

19.05.2023, 19:14 Uhr

Ein Mitarbeiter eines Diesel- und Heizöl-Unternehmens prüft die beiden Kunststofftanks in einem Heizungskeller bei der Heizöllieferung für ein Haus Foto: dpa/Christian Charisius

Vor allem saarländische Mieter könnten durch das geplante Gebäudeenergiegesetz überfordert werden – das befürchtet der Mieterbund. Sein Landesvorsitzender Kai Werner forderte am Freitag gegenüber der SZ daher eine Änderung des Mietrechts. Der Anspruch des Vermieters, für die Modernisierung die Miete dauerhaft erhöhen zu können, müsse abgeschafft werden. Die Regelung werde im Saarland auch deswegen besonders treffen, weil hier der Gebäudebestand älter und Ölheizungen besonders verbreitet seien. Der Gesetzentwurf der Ampel erfordere hier besonders hohe Investitionen. Werner verwies darauf, dass im Raum Saarbrücken den Mietern bereits höhere Mieten drohten, wenn Saarbrücken im kommenden Jahr einen Mietspiegel bekomme.