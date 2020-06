Kostenpflichtiger Inhalt: Saar-Amateurfußball nimmt Betrieb wieder auf : „In dieser Form verliert der Fußball seine Seele“

Unter strengen Corona-Auflagen haben die U11 und weitere Jugendmannschaften des SV Saar 05 Saarbrücken am Mittwoch erstmals wieder trainiert. Nicht nur auf dem Rasen, auch in den Pausen galt für die jungen Kicker allerdings das Gebot „Abstand halten“. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Es geht wieder los im saarländischen Amateurfußball. Allerdings höchstens in Zehnergruppen und ohne Körperkontakt. Beim SV Saar 05 Saarbrücken blicken die Verantwortlichen deshalb mit Sorge in die Zukunft – gerade was den Jugendfußball betrifft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Moritz Scheidel

Nach fünf, maximal sechs Minuten ähneln die Pässe dem Takt einer Nähmaschine. Präzise, schnell, zack, zack, zack. Von Hütchen gelb zu weiß, von weiß zu orange und von orange zu blau. Und wieder von vorne. Mittwoch, 17.30 Uhr, im Osten von Saarbrücken. 14 junge Spieler stehen auf dem Kunstrasenplatz des SV Saar 05, aufgeteilt in drei Gruppen. Eine Passübung steht auf dem Plan.

Seit dem 1. Juni dürfen die Vereine nach Beschluss des Ministerrats zwar wieder in Zehnergruppen trainieren – jedoch weiterhin ohne Körperkontakt. Also passen sich die Fußballer der U11 den Ball mit genug Abstand zu. Fußball, das ist doch Zweikampf, grätschen, schreien, jubeln, auch mal pöbeln. Das fehlt hier. Wie der Duft des frisch gemähten Grases, den es wegen des Kunstrasens nicht gibt. Nach Fußball riecht es nicht, nach Fußball schaut es hier auch nur ganz wenig aus.

Nach einer halben Stunde ruft Trainer Marc Amelot die Ball-Virtuosen zusammen. Pause, Fragerunde. Dafür versammeln sich die Spieler am Mittelkreis, den Abstand von 1,50 Meter halten alle vorbildhaft ein. Die Jungspunde haben viel zu erzählen. Über das erste Training nach acht Wochen ohne Fußball, ohne Freunde. Und über ein Training, das so anders ist als üblich. Ähnlich wie in der Schule geht der Finger nach oben. Leo, zehn Jahre, linke offensive Außenbahn, findet „das Training richtig gut“. Selbst den Körperkontakt vermisse er nicht. „Es macht mehr Spaß als gegen die Wand zu schießen“, sagt er. „Oder wie mit Papa“. Marten, vom Trikot bis zu den Fußballschuhen in schwarz gekleidet, meint: „Die Passübungen finde ich nicht so gut, doch endlich kann man wieder Fußball spielen, seine Freunde wieder sehen.“

Das sehen auch seine Mitspieler so. „Hauptsache Fußball“, sagt zum Beispiel Linus, der kommende Woche zehn Jahre alt wird. Die Meinung der Kinder ist einhellig positiv: Fußball, endlich haben wir dich wieder – wenigstens ein bisschen. Von der zweiten Reihe der Tribüne schaut sich Ulrich Möhler, der Jugendleiter des Vereins, die ziemlich gelungenen Passstafetten an. Möhler, 64 Jahre alt, graumelierter Dreitagebart, brauner Teint, wirft einen Blick nach vorne auf den Platz und sagt: „Sportlich gesehen, finde ich das wenig sinnstiftend.“

Zugleich blickt er auch in die Zukunft, und das mit großer Sorge um den Jugendfußball. Zum einen wegen der fehlenden Einnahmen, „die wir im Sommer mit unseren Jugendturnieren erzielen“; da wäre beispielsweise das deutsch-französische Kieselhumesturnier. Zum anderen wegen der Gefahr, dass „die Spieler auf Dauer die Lust am Fußball verlieren“. Freilich freue er sich über die positive Resonanz hier und heute. Aber es ist ja das erste Training, natürlich sei die Freude der Kinder da noch groß. Beim SV Saar 05 schnüren insgesamt 260 Jugendspieler die Schuhe. Doch wie sieht es in zwei, drei oder vier Wochen aus? Immer wieder guckt Möhler auf seine analoge Armbanduhr, als wollte er sagen, dass die Uhr tickt und tickt und tickt. Gegen den Jugendfußball. Seit dieser Woche trainieren bis auf die Bambini beim SV Saar 05 alle wieder, von der F- bis zur A-Jugend.

Die A-Jugend wird von Frank Bastian trainiert, ein rundlicher Mann mit dicker Hornbrille. Er, der auch Jugendkoordinator des Vereins ist, schaltet sich in das Gespräch mit Möhler ein. Die Jugendarbeit, das merkt man sofort, ist sein Steckenpferd. Auch er gibt zu, dass er etwas Angst um die Nachwuchsarbeit hat. Der 68-Jährige ist sich ziemlich sicher, „dass man mit dem kontaktlosen Spiel bei den Jugendlichen auf Dauer nicht planen kann“. Insbesondere bei den Teenagern, so ab der C-Jugend, könne schnell die Lust verloren gehen, glaubt er. Und der SV Saar 05 ist mit seinen Sorgen nicht alleine. Anruf bei Stefan Hann, stellvertretender Leiter der Jugendabteilung des FV Diefflen. Auch er rechnet mit Abmeldungen – wenngleich „es bis heute noch keine gab“, wie er sagt. Dort, wo normalerweise wie nirgendwo anders im Fußball die Leichtigkeit des Spiels im Vordergrund steht, herrscht gerade ein ziemlich lautes neurotisches Grübeln.

Während in Nordrhein-Westfalen wieder Zweikämpfe, Torschusstraining und sogar ein Fünf-gegen-Fünf im Freien erlaubt ist, heißt es im kleinsten Bundesland weiter: Abstand halten und abwarten. Die Verantwortungsträger in der Nachwuchsarbeit des Saarlandes sehen sich während der Corona-Krise mit vielen Ungewissheiten konfrontiert. Der stellvertretende Pressesprecher des Saarländischen Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, Christian Stoll, sagt dazu auf Anfrage nur: „Die weiteren Schritte werden geprüft“. Die Ungewissheit bleibt also. Telefonat mit einem, der sich über den Jugendfußball immer viele Gedanken machen muss – mit Rainer Bommer, dem Vorsitzenden des Verbandsjugendausschusses. Frage: Sind die Sorgen begründet, die die Jugendchefs äußern? Knappe Antwort: „Die Gefahr, dass die Kinder mit Fußball aufhören, besteht.“

Und es ist keineswegs das einzige drängende Problem. Nun, in der Sommerpause, fangen normalerweise viele Kinder mit dem Fußballspielen an, die vier- und fünfjährigen. Im Sommer 2020 ist das anders. „Eigentlich haben wir gerade bei den Minis einen sehr hohen Zulauf – doch da die Grundschulen geschlossen haben, ist das nicht so“, sagt der Jugendleiter Sascha Müller vom SV Furpach, der aktuell 160 Jugendspieler betreut. Möhler vom SV Saar 05 vermisst besonders die Gespräche mit den Eltern; oftmals resultierten daraus nämlich neue Mitgliedschaften. Die Spieler, die womöglich aufhören, weil sie keine Lust mehr haben, könnten die Vereine folglich nicht ersetzen.

15 000 Jugendfußballer gibt es in etwa im Saarland aktuell, verteilt auf 1017 Jugendmannschaften. Dass das so bleibt, glauben nicht mehr allzu viele. Die aktuelle Situation deprimiert eine ganze Sparte, die Basis des Amateursports. Der Fußball „verliert in dieser Form seine Seele“, konstatiert Ulrich Möhler. So, wie er aktuell ist, vereine er nicht mehr. Nicht trotz, sondern gerade wegen des fehlenden Gegeneinanders. Den fehlenden Zweikämpfen. Den fehlenden Grätschen. Sein Blick schweift noch einmal auf den Platz.