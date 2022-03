Bis zu 14 Grad : Sonniges Frühlingswetter in der neuen Woche im Saarland erwartet (mit Video)

Der Frühling kommt: Es wird wärmer im Saarland (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Kalaene

Saarbrücken In Gärten zeigen sich die ersten Blüten. Die Sonne spielt in diesen Tagen auch gut mit. In den kommenden Tagen soll es jetzt noch deutlich wärmer werden.

Meteorologisch hat der Frühling ja schon am 1. März begonnen, kalendarisch dauert es von da an noch 20 Tage. Doch schon seit einigen Tagen können sich die Menschen im Saarland und der Region auf sonnige Spaziergänge einstellen.

Das Beste: Blauen Himmel und Sonnenschein gibt es auch in der neuen Woche im Saarland. Dazu soll es wärmer werden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen (7. März) mitteilte.

Zum Wochenbeginn am Montag liegen die Temperaturen zunächst noch zwischen 6 und 8 Grad. Am Dienstag sind dann bereits 11 Grad, am Mittwoch sogar bis zu 14 Grad möglich.