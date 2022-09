Wettervorhersage : Heiter, aber es kann auch mal regnen – eine Prognose für das Wochenende

Die ersten Regenschauer nach der langen Trockenheit sind bereits gefallen. Doch wie steht es um das Wochenende?

Der heutige Donnerstag beginnt wettertechnisch heiter. Im Tagesverlauf kann es dann bewölkter werden, doch nach Angaben des deutschen Wetterdienstes bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegen zwischen 23 und 27 Grad Celsius. In der Nacht kühlt es dann ab auf 14 bis 10 Grad Celsius. Auch dann bleibt es niederschlagsfrei, aber wolkig.

Der Freitag beginnt zunächst heiter, wie auch der Donnerstag. Im Tagesverlauf können dann vermehrt Wolken aufziehen und in der Nacht ist auch Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen am Tag zwischen 23 und 28 Grad Celsius. In der Nacht kühlt es auf 15 bis 11 Grad Celsius ab.