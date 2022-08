Vorhersage bis Mittwoch : Sonnig mit leichten Schauern – so wird das Wetter im Saarland

Sonnig mit leichten Schauern – so wird das Wetter im Saarland

Nach der langen Trockenheit hat es im Saarland vergangene Woche erstmals wieder geregnet. Ändert sich jetzt die Wetterlage im Saarland dauerhaft? Die Vorschau für die kommenden Tage.

Das Wetter im Saarland wird in den kommenden Tagen durch ein Hochdruckgebiet bestimmt. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag. Demnach wird es auch in den kommenden Tagen vor allem trocken und warm.