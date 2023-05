Schwere Alterskrankheiten behandeln Chefarzt erklärt, was am neuen Zentrum am Sonnenberg-Klinikum geschieht

Saarbrücken · Das Sonnenberg-Klinikum in Saarbrücken hat ein neues Zentrum gegründet. Dort werden schwere Alterskrankheiten gebündelt behandelt. Chefarzt Marcus Unger erklärt, was dort geschieht. Die Nachfrage in dem Gebiet ist so groß, dass nicht alle Patienten aufgenommen werden können.

04.05.2023, 06:56 Uhr

Professor Dr. Marcus Unger ist Chefarzt der Kliniken für Neurologie und Geriatrie im SHG-Sonnenberg-Klinikum in Saarbrücken. Foto: SHG/Harald Kiefer/SHG

Von Martin Lindemann

Die SHG-Klinken Sonnenberg in Saarbrücken sind spezialisiert auf neurologische und psychische Erkrankungen sowie Altersmedizin (Geriatrie). Seit Mai 2022 ist Prof. Dr. Marcus Unger neuer Chefarzt der Klinik für Neurologie. Zu Beginn dieses Jahres hat er auch die Leitung der Klinik für Geriatrie übernommen. „Beide Bereiche arbeiten jetzt im neu gegründeten ZENIA, dem Zentrum für Neurologie und interdisziplinäre Altersmedizin, zusammen“, sagt Unger. „Neurologische Erkrankungen sind oft auch alterstypische Erkrankungen. Durch das gemeinsame Team können wir die Diagnosen und Therapien besser koordinieren und optimieren.“