Feier in Dillingen : „Bunt, vielfältig und bereichernd“: So abwechslungsreich war das Sommerfest der Inklusion (mit Bildergalerie)

Dillingen Parkplätze in der näheren und weiteren Umgebung des Dillinger Lokschuppens waren am Samstag Mangelware, denn auch das 7. Sommerfest der Inklusion gestaltete sich zu einem wahren Besuchermagnet. Wie der Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit Dr. Magnus Jung betonte, ist Inklusion ein Menschenrecht.

Und dennoch: Gelebt und umgesetzt werden die Inhalte der Konvention noch lange nicht überall. Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen werden in Beruf und Alltagsleben immer noch viel zu oft benachteiligt. Behinderung bedeutet nach den Worten des Ministers vorrangig ein Behindert-werden durch andere. Das geschehe meistens nicht beabsichtigt, sondern eher durch Gedankenlosigkeit, Unwissenheit und mangelnder Erfahrung. „Um Inklusion wirklich voranzubringen“, so Dr. Magnus Jung, „brauchte seine mentale Barrierefreiheit in den Köpfen aller Menschen.“

Wie Bürgermeister Franz-Josef Berg zufrieden feststellte, hat sich der Dillingen Lokschuppen wieder einmal für ein saarlandweites Fest bestens bewährt. Das Programm habe dabei gezeigt, wie bunt und vielfältig Inklusion sein kann „Dillingen lebt die Inklusion in vielen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen, so auch in Schulen und Vereinen“, betonte der Bürgermeister „Das Miteinander aller Menschen, egal welcher Herkunft und unabhängig eines Handicaps genießt in Dillingen einen hohen Stellenwert“, erklärte Berg weiter. So sei man die erste Kommune im Saarland, die einen Inklusionsbeirat auf den Weg gebracht habe.