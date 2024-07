Saarland Von Open Air bis Ferienworkshops – spannende Angebote für die Sommerferien

Am Freitag, 12. Juli, starten die Sommerferien im Saarland, und das wird direkt am letzten Schultag gefeiert: Das „SR1 Ferien Open Air“ zieht nach drei Ausgaben in St. Wendel ins Dillinger Parkstadion um. Anlass ist das Jubiläum „75 Jahre Verleihung der Stadtrechte Dillingen“. Zum Ferienbeginn steigt dort am Freitag ab 13 Uhr die „größte Party im Saarland“, so der Veranstalter.