Wetter im Saarland : Sommerlicher Auftakt des Festivals Rocco del Schlacko in Köllerbach – aber kräftige Gewitter am Freitag

Sommerlicher Auftakt des Festivals Rocco del Schlacko in Köllerbach – aber kräftige Gewitter am Freitag

Sommerlicher Auftakt beim Rocco del Schlacko in Püttlingen-Köllerbach erwartet (Symbolbild). Foto: dpa/Ina Fassbender

Saarbrücken Wichtige Botschaft der Meteorologen: Es bleibt zum Start aller Voraussicht nach trocken. Aber am Tag darauf sieht’s wohl anders aus.

Heiter bis wolkig und trocken: Das kündigen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Donnerstag (8. August) an. Die Temperaturen klettern dabei im Saarland auf bis zu 28 Grad. Auch in der Nacht auf Freitag bleibt es trocken bei 11 bis 16 Grad. Das dürfte die Festival-Besucher des Rocco del Schlacko in Püttlingen-Köllerbach freuen.