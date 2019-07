Wetter im Saarland : Hitze kehrt zurück – Hochsommer mit Werten über 30 Grad im Saarland erwartet

Saarbrücken Kurzfristig steigt das Gewitterrisiko. Und zum Wochenende geht’s mit den Temperaturen rasant nach oben.

Am Donnerstag stellt sich vorübergehend wechselnde Bewölkung ein, heißt es in der Vorhersage. Das Quecksilber steigt noch etwas höher knapp unter die 30-Grad-Marke. Vereinzelt sind am Nachmittag Gewitter möglich. In der zweiten Nachthälfte zu Freitag lässt die Gewitterneigung nach. Die Temperaturen bleiben im zweistelligen Bereich.