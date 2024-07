Serie Sommer daheim Es muss nicht immer die Kletter-Felswand sein

Highlights der Tour sind, neben der Landschaft der Biosphäre, die sieben Stopps, die nach wenigen Kilometern eingelegt werden können. Los geht die Tour am Wombacher Weiher, führt am Glashütter Weiher vorbei zum Café am See am Würzbach Weiher. Mit neuem Schwung radelt man dann am Griesweiher entlang zum alten Waschbrunnenhaus, wo man sich im renovierten, überdachten Becken kurz abkühlen kann.