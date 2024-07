Sommer daheim Kletterglück am „Unglücksfelsen“ in Kirkel

20 Minuten folge ich Georg, den ich am Waldrand kennengelernt habe, durch den Kirkeler Wald. Auf dem breiten Forstweg entlang, bis er mit seinem E-Bike, aus dessen Fahrradtaschen bunte Kletterseile hängen, links einbiegt und einem schmalen Pfad zwischen den Bäumen folgt. Es ist ganz ruhig im Wald. Alles, was zu hören ist, ist das gleichmäßige Rascheln der Blätter unter Georgs Fahrradreifen. In einer kleinen Waldlichtung verstummt es. Hinter dem Baum, an dem jetzt das Fahrrad lehnt, sind zwei große, flache Felsplatten, die abrupt enden. Kurz vor der Kante stecken zwei Metallringe im groben Felsen. Wir sind da.