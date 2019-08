Sommer-Bilanz : Saarland ist das sonnenreichste Bundesland

Saarbrücken In keinem anderen Bundesland schien in diesem Sommer so viel die Sonne wie im Saarland. Mit 820 Sonnenstunden lag das Land nach ersten Daten des Deutschen Wetterdienstes deutlich über dem Bundesschnitt von 755 Stunden.

