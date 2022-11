Offizier während Lehrgang kollabiert : Soldat aus dem Saarland stirbt nach Übung

Ein Hauptmann der Saarlandbrigade ist am Freitag nach einer Übung an der Infanterieschule des Heeres im bayrischen Hammelburg verstorben. Foto: Ruppenthal

Zweibrücken/Hammelburg Ein 33-jähriger Hauptmann der Saarlandbrigarde ist am Freitag in Bayern verstorben. Am Tag zuvor hatte der Soldat an einer Übung an der Infanterieschule des Heeres im bayrischen Hammelburg teilgenommen und war kollabiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt die Todesursache.