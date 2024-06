Kühlere Meeresluft im Anmarsch So wird das Wetter in den kommenden Tagen im Saarland

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, fließt am Dienstag im Saarland und in Rheinland-Pfalz rückseitig eines ostwärts abgezogenen Tiefdruckgebietes kühlere Meeresluft ein. Es bleibt wechselnd bewölkt. Ab dem Mittag kommt es vor allem in der Nordhälfte zu Schauern. Am Nachmittag sind im Norden auch einzelne Gewitter mit stürmischen Böen zwischen 50 und 65 Stundenkilometern möglich.