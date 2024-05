Heute drohen Gewitter und Starkregen Wie wird das Wetter im Saarland an Pfingsten? Experten geben ersten Ausblick

„Der Hochdruckeinfluss schwächt sich ab und von Westen her nimmt der Tiefdruckeinfluss zu“, so die Experten. „Dabei wird mit einer südlichen Strömung feuchtere Luft nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland geführt.“ Einzelne Unwetter mit heftigem Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde werden für den heutigen Montag ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad.