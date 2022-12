Der Winter hält Einzug : So wird das Wetter am Wochenende im Saarland

So wird das Wetter am Wochenende im Saarland

Saarbrücken An diesem Sonntag ist der dritte Advent – und es wird winterlich im Saarland. Alle Wetter-Details im Überblick.

Auch an diesem Wochenende müssen sich die Menschen im Saarland und in der Region auf winterlich-trübes Wetter einstellen. Der Freitag startet an vielen Stellen mit neblig-trübem Wetter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Den Rest des Tages wird es laut DWD überwiegend wolkig, aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und drei Grad, im Bergland um minus zwei Grad.