So war´s in Landsweiler-Reden : Veranstalter zieht Bilanz: „SR3 Sommeralm“ ein Erfolg – aber 10 000 Besucher weniger als 2019

Bei der „SR3 Sommeralm“ war auch in diesem Jahr die Stimmung top, obwohl deutlich weniger Besucher kamen als bei der vorigen Ausgabe. Foto: Marko Völke

Landsweiler-Reden Rund 15 000 Besucher kamen in diesem Jahr zur „SR3 Sommeralm“ auf der Redener Bergehalde, die am Sonntagnachmittag mit dem Almabtrieb endete. Deutlich weniger als bei der letzten Ausgabe vor der Pandemie. Woran das laut dem Veranstalter liegt und was es dieses Jahr alles auf der Alm zu sehen gab.