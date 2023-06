Bier erst ab 18 Jahren? So viele Drogentote wie nie zuvor im Saarland

Einstiegsdroge Nummer Eins ist nach Ansicht der Drogenhilfe Saarbrücken Alkohol. „Alkohol wird in unserer Gesellschaft verharmlost. Dabei ist Alkohol der Türöffner“, so Sven Schäfer. Erfolge, zum Beispiel im Sport, würden auch schon im jungen Alter ganz alltäglich mit Alkohol gefeiert und belohnt, sagt der DHS-Leiter und nennt den typischen Kasten Bier nach einem gewonnenen Fußballspiel. Für Schäfer wäre es nur konsequent, wenn im Zuge der aktuell geplanten Legalisierung von Cannabis für Volljährige, das Jugendschutzgesetz auch in Bezug auf den öffentlichen Alkoholkonsum angepasst würde. Sprich: „Im Zuge der Legalisierungsdebatte ist es für mich zwingend, dass wir eine Verschärfung des Jugendschutzgesetzes machen und das Mindestalter für den Konsum (in der Öffentlichkeit) von Bier, Schaumwein und Wein von 16 auf 18 Jahre anheben“, so Schäfer.