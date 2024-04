Erstmals Gehälter der Leitungsspitze veröffentlicht So viel verdient die Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland

Die Landesmedienanstalt des Saarlandes mit Sitz in Saarbrücken ist von den 14 Landesmedienanstalten die zweitkleinste. In diesem Jahr kalkuliert die Medienanstalt laut ihrem Wirtschaftsplan mit einem Etat von 2,9 Millionen Euro. Bei den beiden größten Landesmedienanstalten, die in Bayern und Nordrhein-Westfalen angesiedelt sind, liegt die Vergütung des Führungspersonals deutlich höher.