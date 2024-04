So hoch ist sein Einkommen Thorsten Weiler ist neuer Polizeichef von 3000 Beamten im Saarland

Saarbrücken · Landespolizeipräsident Thorsten Weiler ist der neue Chef von rund 3000 Beamten, Kommissaranwärtern und Angestellten im Saar-Sicherheitsapparat. Wie er tickt, was er in seiner Freizeit macht und in welcher Partei er jahrelanges Mitglied ist.

04.04.2024 , 11:43 Uhr

Thorsten Weiler trägt seit 1998 die Polizeiuniform. Foto: Ruppenthal