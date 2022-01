Hundesteuer im Saarland : So teuer kommt ein Hundeleben im Saarland

Bei der Hundesteuer gibt es beträchtliche Unterschiede in saarländischen Kommunen. Shepherd „Toni“ wude in Püttlingen fotografiert. Dessen Stadtverwaltung verlangt 60 Euro Steuer für den ersten Hund. Würde „Toni“ in Großrosseln leben, wäre der Steuersatz um 50 Prozent höher. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Wer einen Hund besitzt, muss Steuern zahlen. Deren Höhe hängt davon ab, wo Hund und Herrchen zu Hause sind. Die Unterschiede sind im Saarland beträchtlich. Ein Überblick über die teuersten und die günstigsten Pflaster für Vierbeiner im Saarland.

Er gilt als „bester Freund des Menschen“ – und diese Freundschaft beweist sich einmal mehr in Coronazeiten. In der Pandemie ist die Zahl der Hunde in Deutschland weiter gestiegen. Rund 10,7 Millionen der Vierbeiner leben nach einer Zählung des Industrieverbands Heimtierbedarf im Land. Im Jahr 2017 hatte der Verband deren Zahl mit 8,7 Millionen angegeben. Die Zunahme schlägt sich in den Steuereinnahmen nieder. Städte und Gemeinden nahmen über die Hundesteuer im Jahr 2020 den Rekordbetrag von rund 380 Millionen Euro ein, 2,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor, erklärt das Statistische Bundesamt. Und der Trend zum Hund habe sich im vergangenen Jahr sogar noch verstärkt.

Wie es im Saarland aussieht, hat die Redaktion der Saarbrücker Zeitung bei einer Umfrage zur Hundesteuer in den 52 Kommunen ermittelt. Insgesamt sind nach der SZ-Statistik rund 70 000 Hunde im Saarland angemeldet. Die meisten davon, wen wundert’s, sind in Saarbrücken zu Hause. 6543 Vierbeiner waren zum Jahreswechsel 2020/2021 in der Hundesteuer-Statistik der Landeshauptstadt erfasst, ein Zuwachs von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen in der Landeshauptstadt knapp 700 000 Euro pro Jahr, es folgen Neunkirchen (gut 300 000 Euro), Völklingen und Homburg (rund 240 000 Euro).

Wer genauer hinsieht, stellt aber auch fest, dass in Saarbrücken zwar die meisten Vierbeiner leben, dass die Landeshauptstadt aber auch die niedrigste „Hundedichte“ im ganzen Land hat. In der größten Stadt des Saarlandes kommt statistisch ein Vierbeiner auf 28 Einwohner. Viel mehr für Hunde übrig haben dagegen die Einwohner des 15-mal kleineren Spiesen-Elversberg. Hier waren im November 2021 präzise 1792 Hunde angemeldet. Damit kommt rechnerisch ein Hund auf sieben Einwohner. Für diesen Unterschied ist wohl nicht nur die Tierliebe ausschlaggebend, auch finanzielle Gründe könnten eine Rolle spielen. Denn die Unterschiede bei der Hundesteuer im Saarland sind beträchtlich. Während in der Landeshauptstadt 120 Euro pro Jahr für den ersten Hund fällig werden (damit ist die Steuer so hoch wie in Berlin), sind es in Spiesen-Elversberg nur 72 Euro.

Besonders viele Hunde leben außer in Saarbrücken in Neunkirchen (3600) und St. Ingbert (2515). Besonders viele Hundehalter pro Kopf der Bevölkerung gibt es außer in Spiesen-Elversberg auch in Schiffweiler und Großrosseln. Hier kommt jeweils auf neun Einwohner ein Vierbeiner.

Die Hundesteuer ist eine klassische Gemeindesteuer, Höhe und Ausgestaltung bestimmt die jeweilige Kommune. Der Mittelwert, berechnet aus den Rückmeldungen aller Kommunen, liegt im Saarland bei knapp 72 Euro. Die höchsten Steuersätze für den ersten Hund verlangen im Saarland nach der Landeshauptstadt die Gemeinde Großrosseln (100 Euro) sowie Friedrichstahl, Völklingen und Homburg (jeweils 96 Euro). Am wenigsten zahlen Hundebesitzer in Freisen (50 Euro). Auch St. Wendel (51 Euro), sowie Marpingen und Saarwellingen (54 Euro) machen Hunde-Herrchen das Leben finanziell leichter.

Wer sich einen zweiten Hund anschaffen möchte, sollte sich genau die Gebührenordnung seines Wohnortes anschauen. Denn der zweite Vierbeiner kommt in vielen Gemeinden deutlich teurer als der erste. Der Durchschnitt aller saarländischen Kommunen beträgt knapp 112 Euro. Am höchsten fällt die Steuer für den zweiten Hund in Friedrichsthal (192 Euro) aus, gefolgt von Saarbrücken (168 Euro) und Perl (160 Euro). St. Wendel und Wallerfangen (je 66 Euro), Illingen (68 Euro) und Marpingen (78 Euro) meinen es dagegen besonders gut mit ihren Hundehaltern. Noch teurer wird es dann mit durchschnittlich 157 Euro beim dritten Hund. Nur Illingen und Wallerfangen erheben für alle Vierbeiner denselben Steuersatz.

Hunde helfen Herrchen Hunde helfen Herrchen durch die Corona-Krise Wie hat sich in Zeiten der Corona-Einschränkungen das Verhältnis von Hund und Herrchen geändert? Das haben englische Forscher der University of York untersucht. Die Ergebnisse zeigten, das berichtet der Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft, dass Haustiere in Zeiten von „Social Distancing“ von vielen Menschen als psychologische Unterstützung empfunden würden. An der Umfrage hätten rund 6000 Menschen teilgenommen, die meisten besaßen Hunde oder Katzen. Der positive Effekt eines Haustieres sei unabhängig von der Tierart gewesen.

Richtig teuer kann es je nach Wohnort in vielen Kommunen für Halter gefährlicher Hunde werden. Hier schwankten die Angaben aus den saarländischen Rathäusern allerdings erheblich. Während zum Beispiel in Ensdorf, St. Ingbert und Wadgassen kein Steueraufschlag erhoben wird, kann ein solches Tier in Friedrichstahl bis zu 1152 Euro kosten. Auch Großrosseln (bis zu 800 Euro) und Saarlouis (bis zu 750 Euro) verlangen hohe Zuschläge für gefährliche Hunde.

Was geschieht, wenn Hundehalter ihren Vierbeiner an der Steuer vorbeizumogeln versuchen? Das sei „wegen der schwierigen Beweisführung fast nicht zu ermitteln“, heißt es dazu stellvertretend für mehrere Kommunen aus einem Rathaus. Es gibt allerdings auch Kommunalverwaltungen, die lassen Unternehmen in mehrjährigem Rhythmus Hunde zählen.