Impfstopp : So laufen die Corona-Impfungen im Saarland trotz Astrazeneca-Stopp

Astrazeneca ist ausgesetzt - trotzdem sollen alle Menschen zu ihrem Impftermin erscheinen. Doch ab nächster Woche gilt das schon nicht mehr.

Der ärztliche Leiter des Impfzentrums Ost in Neunkirchen, Dr. Dirk Jesinghaus, möchte den Menschen Mut machen, trotz der am Montagabend verfügten plötzlichen Aussetzung des Impfstoffs Astrazeneca in die Impfzentren zu kommen. Bis am Samstag werde der Impf-Betrieb mit allen Terminen wie geplant aufrechterhalten, sagte er der Saarbrücker Zeitung. „Die Menschen, für die eine Impfung mit Astrazeneca vorgesehen war, impfen wir jetzt mit Biontech“, so Jesinghaus. Der Betrieb sei durch Biontech-Restbestände gesichert. Niemand müsse sich sorgen, dass sein Termin womöglich ausfalle. „Alle sollen kommen, die einen Impftermin haben, egal mit welchem Impfstoff. Es gibt keine Probleme durch den vorläufigen Stopp “, so Jesinghaus. Für die nächste Woche sehe dies anders aus, dafür gebe es noch keine Strategie: „Dann müssen wir neu denken“.