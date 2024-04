Wie ein tolles Mittagessen unter Freunden So war es bei „Chef’s Table“ mit Sternekoch Cliff Hämmerle

Cliff Hämmerle ist immer in Bewegung. Nicht nur in seiner Küche, beim Joggen oder Radfahren. Auch was Ideen und Konzepte angeht. „Stillstand ist Rückschritt“, weiß der Inhaber und Küchenchef von Hämmerle’s Restaurant. Das stolze Anwesen in Webenheim hat er behutsam aufgebaut, erweitert, umgestaltet, den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Cliff, Stéphanie und Emely Hämmerle ziehen an einem Strang.