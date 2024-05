Evakuierungen im Saarland 1944 „Uns wollte niemand – ich muss noch heute weinen“

Am Bahnhof in Heusweiler herrscht im November 1944 reges Treiben. Zahlreiche Menschen warten auf die Züge, mit denen sie ins Landesinnere des Deutschen Reiches evakuiert werden sollen. Doch dann ist der Fliegeralarm unüberhörbar. Die folgenden Szenen haben sich bei Agathe Krall, damals noch unter ihrem Mädchenname Both bekannt, ins Gedächtnis eingebrannt: „Der Zug wurde bombardiert und brannte. Die großen Bäume in der Nähe sahen aus wie riesige Fackeln.“