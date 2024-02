Porträt Edwidge Youmbi Nzetchouang Studium, Arbeit, Kinder: So kriegt HTW-Studentin Edwidge Youmbi Nzetchouang alles unter einen Hut

Direkt in ihrer ersten Woche an der HTW fiel Edwidge Youmbi Nzetchouang auf. Die Mathe-Vorlesung hatte vor einer guten Viertelstunde angefangen und während die anderen Studenten sich zum Mitschreiben gesetzt hatten, stand sie da und balancierte von einem Bein aufs andere. Auf Nachfrage der irritierten Professorin, ob sie sich nicht wie alle anderen setzen wolle, zeigte Youmbi auf ihren Rücken. Dort schlief ihr zweijähriger Sohn friedlich in der Trage. „Er hatte an dem Tag leichten Schnupfen und konnte nicht in die Kita, also musste ich ihn mitnehmen“, erinnert sie sich. „Hätte ich mich hingesetzt, wäre er aufgewacht, und dann wär’s das gewesen mit der Ruhe – für alle“, sagt sie und bricht in ein schallendes Lachen aus.