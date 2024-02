Mehr als 18 800 Flüchtlinge aufgenommen „Die Ukrainer erfahren eine enorme und unglaubliche Gastfreundschaft im Saarland“

Zwei Jahre sind seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vergangen. Zwei Jahre, in denen rund 6,5 Millionen Menschen nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats aus der Ukraine vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind. 18 887 von ihnen wurden in den ersten beiden Kriegsjahren im Saarland aufgenommen (Stand: Januar 2024). Im selben Zeitraum haben rund 4000 ukrainische Flüchtlinge das Saarland wieder verlassen, teilt das Innenministerium mit.