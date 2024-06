Hautnah an der Druckwelle In 29 Sekunden war alles vorbei – so fühlte sich die Sprengung des Ensdorfer Kraftwerks aus nächster Nähe an

Kaum verschwindet die Spitze des in sich zusammenfallenden Kühlturms hinter den Baumwipfeln vor dem Ensdorfer Kraftwerksgelände, schon zünden die nächsten Sprengladungen am 180 Meter hohen Kaminblock 3. Die Explosion teilt den Kamin in zwei Hälften, die nun in verschiedene Richtungen fallen. Staub und Betonteile, so groß wie Autos, fliegen durch die Luft. Als die Hälften aufschlagen, wird so viel Kraft frei, dass eine Druckwelle wie eine Windböe um die Ohren der Zuschauer pfeift.